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Ульяна Клюева выиграла серебро в прыжках в воду на юношеской Олимпиаде

Спорт

Клюева показала результат 445,05 балла

Буэнос-Айрес, 16 октября 2018, 08:00 — REGNUM  На юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе, российская спортсменка Ульяна Клюева выиграла серебро в прыжках в воду с трёхметрового трамплина.

Клюева показала результат 445,05 балла. Победительницей соревнований в данной дисциплине стала китайская спортсменка Шань Линь, которая набрала 505,50. Замкнула тройку американка Бриджит О'Нил, у которой 439,60.

В общем медальном зачёте лидирует сборная России, завоевавшая 45 медалей — 24 золотых, 13 серебряных и восемь бронзовых. На втором месте идёт Китай, на третьем — Япония.

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Олимпийские игры
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