Касаткина обыграла Цуренко и вышла во второй круг Кубка Кремля

Москва, , 07:41 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Украины Лесей Цуренко в матче первого круга Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 1 час 51 минуту, завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Натальей Вихлянцевой и француженкой Ализе Корне.

Напомним, Кубок Кремля проходит в Москве с 15 по 20 октября. Призовой фонд турнира составляет около $900 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вихлянцева пробилась в основную сетку на Кубке Кремля, обыграв в финальном раунде квалификации испанку Сильвию Солер-Эспиносу со счётом 6:3, 6:3.

Читайте также: Вихлянцева пробилась в основную сетку Кубка Кремля