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Назарбаев поздравил молодых хоккеистов с открытием ледовой арены

Спорт

Ледовая арена была построена с участием словацких инвесторов

Назарбаев поздравил молодых хоккеистов с открытием ледовой арены
Иллюстрация: Akorda.kz
Нурсултан Назарбаев посещает ледовую арену

Актюбинск, Казахстан, 16 октября 2018, 07:19 — REGNUM  В рамках рабочего визита в Актюбинскую область президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил новую ледовую арену Актюбинска, сообщили 15 октября в пресс-службе главы государства.

Ледовая арена была построена с участием словацких инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Президент поздравил молодых хоккеистов с открытием ледового дворца и расписался на символической шайбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Актюбинскую область. Президент посетил ряд социальных и промышленных объектов.

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