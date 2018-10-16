«Монреаль» не оставил шансов «Детройту» в матче НХЛ

Монреаль, Канада, , 06:50 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе «Монреаля» дубль оформил нападающий Джонатан Друен. Также шайбы забросили Томаш Плеканец, Томаш Татар, Брендан Галлахер, Шарль Юдон и Пол Байрон.

В составе «Детройта» дубль на счету нападающего Андреаса Атанасиу. Ещё одну шайбу забросил Томас Ванек.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 7:3 (3:1, 3:0, 1:2).

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