Гол Ковальчука не помог «Лос-Анджелесу» в матче с «Торонто»

Торонто, Канада, , 06:42 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В первом периоде хоккеисты «Торонто» забросили две шайбы, отличились Каспери Капанен и Патрик Марло.

Во втором периоде российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук сократил отставание в счёте.

Однако в дальнейшем забивали только хоккеисты «Торонто», которые добились крупной победы. Шайбы на счету Митчелла Марнера и Каспери Капанена, оформившего дубль.

Отметим, что «Торонто» лидирует в регулярном чемпионате НХЛ. После семи матчей в активе команды 12 очков.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

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