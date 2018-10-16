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«Оттава» одержала разгромную победу над «Далласом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Оттава, 16 октября 2018, 06:33 — REGNUM  «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Далласа». В первом периоде отличился защитник Йон Клинберг. Российский нападающий Александр Радулов отметился голевой передачей.

Во втором периоде «Оттаве» удалось восстановить равновесие. Шайбу забросил защитник Максим Лажуа.

В третьем отрезке матча «Оттава» смогла вырвать победу и довести счёт до разгромного. Голы на свой счёт записали Брэди Ткачук, Миккель Бёдкер и Зак Смит.

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Даллас Старз» (Даллас) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

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