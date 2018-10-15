Движение поездов в московском метро нарушено второй раз за день

Москва, , 23:56 — REGNUM На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена вечером 15 октября произошёл сбой в движении поездов, передаёт агентство «Москва».

Как сообщается, в метро по громкой связи объявляют о том, что движение поездов на участке от станции «Выхино» до станции «Текстильщики» остановлено по техническим причинам.

Пассажирам метрополитена рекомендуют воспользоваться наземным общественным транспортом. Подробностей о причинах сбоя не приводится.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня на Калужско-Рижской линии метрополитена был временно нарушен график движения из-за поломки светофоров.