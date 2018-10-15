Эстония и Венгрия порадовали болельщиков обилием голов

Таллин, , 23:44 — REGNUM 15 октября на стадионе «А. Ле Кок Арена» был разыгран матч в рамках 4-го тура группы B Лиги Наций УЕФА между национальными сборными Эстонии и Венгрии. Противостояние завершилось боевой ничьей 2:2.

Первый мяч на экваторе первого тайма забил полузащитник «Теплице» Сим Лутс — 1:0. Через 4 минуты Доминик Надь вновь сделал счет равным после передачи Ласло Кляйнхайслера — 1:1. В дебюте второй половины лидер атак «Хоффенхайма» Адам Салаи впервые вывел гостей вперед — 1:2. Через 16 минут Арутр Пикк вновь сравнял ситуация на табло — 2:2. На 79-й и 81-й минутах Эстония и Венгрия вновь разменялись забитыми мячами — 3:3. Авторами голов стали Хенри Аниер и Салаи, оформивший дубль.

Статистика матча (Эстония/Венгрия)

Удары 6/6

Удары в створ ворот 6/5

Процент владения 46%/54%

Фолы 14/15

Угловые 4/2

Венгрия, набрав 4 очка, осталась на 3-й позиции группы B. Эстония с 1-м очком идет строчкой ниже.

Составы на матч:

Эстония: Аксалу, Пикк, Тамм, Метс, Баранов, Тенисте, Ойамаа, Васильев, Антонов, Лутс, Аниер.

Венгрия: Гулачи, Кадар, Барат, Орбан, Надь, Ковач, Ловренчич, Кляйнхайслер, Салаи, Саллай, Надь.

Главный судья: Халис Озкахья.

Предупреждения: Аниер — 23, Лутс — 73, Надь — 75, Баранов — 82, Паткай — 90+4.

Забитые мячи: Лутс 20 — 1:0, Надь 24 — 1:1, Салаи 54 — 1:2, Пикк 70 — 2:2, Аниер 79 — 3:2, Салаи 81 — 3:3.