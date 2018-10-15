Англия одержала сенсационную победу над Испанией в матче Лиги Наций

Мадрид, , 23:41 — REGNUM 15 октября на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч в рамках 4-го тура группы D Лиги Наций УЕФА между национальными сборными Испании и Англии. Противостояние завершилось сенсационной победой «трех львов».

На 16-й минуте матча вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поразил ворота «красной фурии» после передачи Маркуса Решфорда — 0:1. Через 14 минут уже Решфорд стал автором забитого мяча — 0:2. Под занавес тайма Стерлинг оформил дубль и похоронил сборную Испании — 0:3. В дебюте второй половины универсальный форвард «Боруссии» Пако Алькасер вернул хозяев вперед — 1:3. В компенсированное время Серих Рамос забил «гол престижа» — 2:3.

Статистика матча (Испания/Англия)

Удары 27/5

Удары в створ ворот 9/3

Процент владения 69%/31%

Фолы 12/10

Угловые 10/0

Испания с 6-ю баллами осталась лидером турнирной таблицы группы D. Англия с 4-мя баллами поднялась на 2-ю позицию.

Составы на матч:

Испания: Де Хеа, Кастро, Начо, Алонсо, Рамос, Бускетс, Сауль, Алькантара, Аспас, Асенсио, Родриго.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Чилуэлл, Магуайр, Дайер, Гомес, Винкс, Стерлинг, Баркли, Кейн, Решфорд.

Главный судья: Шимон Марчиняк.

Предупреждения: Дайер — 12, Рамос — 64, Винкс — 64, Магуайр — 71, Кастро — 75, Себальос — 87.

Забитые мячи: Стерлинг 16 — 0:1, Решфорд 30 — 0:2, Стерлинг 38 — 0:3, Алькасер 59 — 1:3, Рамос 90+8 — 2:3.