Швейцария выбила Исландию из группы B Лиги Наций УЕФА

Рейкьявик, , 23:40 — REGNUM 15 октября на стадионе «Лаугардалсвеллур» был разыгран матч в рамках 4-го тура группы B Лиги Наций УЕФА между национальными сборными Исландии и Швейцарии. Противостояние завершилось победой гостей со счетом 2:1.

Первый мяч в дебюте второй половины матча забил таранный форвард «Бенфики» Харис Сеферович, добив мяч головой в сетку ворота — 0:1. Через 15 минут Михаэль Ланг удвоил преимущество Швейцарии — 0:2. На 81-й минуте Альфред Финнсбогасон вернул «викингов» в игру — 1:2.

Статистика матча (Исландия/Швейцария)

Удары 8/12

Удары в створ ворот 6/5

Процент владения 45%/55%

Фолы 11/12

Угловые 4/4

Национальная сборная Швейцарии, набрав 6 очков, укрепилась на 2-й строчке группы B. Исландия без очков осталась на последнем месте.

Составы на матч:

Исландия: Хальдерссон, Сигурдсоон, Арнасон, Эйельфссон, Магнуссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Сигурьонссон, Траустасон, Финнбогасон.

Швейцария: Мвого, Мубандже, Эльведи, Ланг, Шер, Сеферович, Джака, Цубер, Закария, Шакири, Гавранович.

Главный судья: Андреас Экберг.

Предупреждения: Закария — 50, Шер — 75, Сигурдссон — 90+3.

Забитые мячи: Сеферович 52 — 0:1, Ланг 67 — 0:2, Финнбогасон 81 — 1:2.