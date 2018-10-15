Сборная Финляндии обыграла Грецию со счетом 2:0

Хельсинки, , 23:38 — REGNUM 15 октября на стадионе «Ратинан» был разыгран матч в рамках 4-го тура группы B Лиги Наций УЕФА между национальными сборными Финляндии и Греции. Противостояние завершилось победой первый со счетом 2:0.

В первой же атаке во второй половине матча 24-летний вингер «Адмира» Пюрю Сойри вывел сборную Финляндии вперед — 1:0. Под занавес тайма Глен Камара установил окончательный счет — 2:0.

Статистика матча (Финляндия/Греция)

Удары 16/7

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения 44%/56%

Фолы 12/13

Угловые 5/3

Набрав все 12 очков после 4-х туров, сборная Финляндии заняла чистое первое место. Греция с 6-ю баллами осталась на 2-й позиции.

Составы на матч:

Финляндия: Градецки, Араюури, Тойвио, Уронен, Райтала, Камара, Сойри, Спарв, Лод, Туоминен, Пукки.

Греция: Баркас, Бакакис, Манолас, Сократис, Цимикас, Циолис, Зека, Фортунис, Бакасетавс, Пелкас, Митроглу.

Главный судья: Павел Гиль.

Предупреждения: Манолас — 74.

Забитые мячи: Сойри 46 — 1:0, Камара 90 — 2:0.