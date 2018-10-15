Босния и Герцеговина переиграла Северную Ирландию в матче Лиги Наций

Сараево, , 23:35 — REGNUM 15 октября на стадионе «Грбавица» был разыгран матч в рамках 4-го тура группы C Лиги Наций УЕФА между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Северной Ирландии. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

На 27-й минуте центральный форвард «Ромы» Эдин Джеко открыл счет, замкнув навес Эдина Вишчи — 1:0. На экваторе второй половины Джеко оформил дубль — 2:0. В этот раз ему ассистировал Миралем Пьянич.

Статистика матча (Босния и Герцеговина/Северная Ирландия)

Удары 17/11

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения 52%/48%

Фолы 12/9

Угловые 4/2

Сборная Боснии и Герцеговины с 9-ю очками укрепилась на первом месте. Северная Ирландия без очков осталась на последней позиции.

Составы на матч:

Босния и Герцеговина: Шехич, Сивик, Враньеш, Шунич, Зуканович, Бешич, Пьянич, Сарич, Вишча, Дулевич, Джеко.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Льюис, Эванс, Макнейр, Кэткарт, Сэйвилл, Дэвис, Норвуд, Бойс, Эванс, Даллас.

Главный судья: Маттиас Гестраниус.

Предупреждения: Норвуд — 33, Сэйвилл — 59, Дулевич — 70, Бешич — 84.

Забитые мячи: Джеко 27 — 1:0, Джеко 73 — 2:0.