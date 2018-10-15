Футбольный клуб «Анжи» нашел деньги на перелет до Дагестана

Махачкала, , 18:31 — REGNUM У махачкалинского футбольного клуба «Анжи» появились средства для перелета команды в Дагестан на матч с ЦСКА. Вопрос решён благодаря президенту клуба Осману Кадиеву, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе клуба.

Встреча 19 тура чемпионата России между «Анжи» и московским ЦСКА должна состояться 19 октября в Каспийске. Руководство клуба, который базируется в Подольске, в попытке минимизировать затраты, ранее обратилось в Российскую премьер-лигу с просьбой перенести матч против ЦСКА в Москву. Однако лига отказала в удовлетворении просьбы.

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Позже сообщалось, что из-за отсутствия средств махачкалинцы могут поехать в в Дагестан на автобусе. Напомним, махачкалинский футбольный клуб уже несколько месяцев испытывает серьёзные проблемы с финансированием. В настоящее время общий долг «Анжи» из-за невыплаченных зарплат составляет около 300 млн рублей.

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