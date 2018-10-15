Дагестанский боец Рашид Магомедов поборется за миллион долларов

Махачкала, , 16:28 — REGNUM Дагестанский боец смешанных единоборств Рашид Магомедов вышел в финал Гран-при американской организации PFL (Professional Fighters League). В полуфинале легковес техническим нокаутом одержал победу над бразильцем Тиаго Таваресом.

Финальный поединок состоится 31 декабря в Нью-Йорке, пишет «Советский спорт». В решающей схватке Магомедов встретится с ещё одним бразильцем Натаном Шульте. В случае победы дагестанский спортсмен станет обладателем призового фонда в размере 1 млн долларов.

Напомним, что своё выступление в PFL Рашид Магомедов начал в августе 2018 года победой над бразильцем Луисом Фирмину. Ранее, с февраля 2014 по апрель 2017 года, он выступал под эгидой промоушена UFC.

За свою профессиональную карьеру Магомедов провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы. На счету его будущего оппонента 14 побед, одна ничья и три поражения.