Понедельник, 15 Октября 2018 года
17:51:13 МСК

Дагестанский боец Рашид Магомедов поборется за миллион долларов

Спорт

В финале ему предстоит встретиться с бразильцем

Махачкала, 15 октября 2018, 16:28 — REGNUM  Дагестанский боец смешанных единоборств Рашид Магомедов вышел в финал Гран-при американской организации PFL (Professional Fighters League). В полуфинале легковес техническим нокаутом одержал победу над бразильцем Тиаго Таваресом.

Финальный поединок состоится 31 декабря в Нью-Йорке, пишет «Советский спорт». В решающей схватке Магомедов встретится с ещё одним бразильцем Натаном Шульте. В случае победы дагестанский спортсмен станет обладателем призового фонда в размере 1 млн долларов.

Напомним, что своё выступление в PFL Рашид Магомедов начал в августе 2018 года победой над бразильцем Луисом Фирмину. Ранее, с февраля 2014 по апрель 2017 года, он выступал под эгидой промоушена UFC.

За свою профессиональную карьеру Магомедов провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы. На счету его будущего оппонента 14 побед, одна ничья и три поражения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить