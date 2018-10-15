Неделя НХЛ: Первый гол Ковальчука за «Кингз» и первые очки Свечникова

Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Роли, Северная Каролина, США.

8 октября, понедельник: Андрей Свечников оформил победную шайбу в «Рейнджерс».

18-летний герой нового поколения хоккейной молодёжи России принёс победу «Каролине Харркейнз» в буднем матче против «Рейнджерс».

8 октября в небольшом американском городе Роли в Северной Каролине на Пи-Эн-Си-Арена прошла игра «Каролина Харркейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В этом году «Харрикейнз» имеют большой потенциал на попадание в плей-офф Кубка Стэнли, ведь команда, наконец, поймала тот самый стиль игры и дала молодёжи найти свое место на льду и в клубе. Примером для молодёжи могут стать россиянин Андрей Свечников, выбранный под 2-м номером драфта в этом году, и Уоррен Фёгеле, объявивший о себе в конце прошлого сезона, когда «Каролина» начала экспериментировать с составом. Андрей на данный момент успел отличиться 4 (2+2) очками в 4 играх регулярного сезона, сопровождая свою результативность показателем полезности — «+4». У Уоррена качества хорошего снайпера, что отражается на его статистике голов — 3, а такжеФёгеле успел отдать одну голевую передачу, соответственно, ровняясь со своим российским коллегой в количестве очков — 4. В прошлом сезоне Фёгеле провёл 2 игры в составе «ураганов» в конце регулярного чемпионата, когда для команды уже была закрыта дверь в плей-офф. В тех двух играх за два дня Уоррен успел дважды забить голы и даже отличился голевой передачей. 26 марта в игре против «Оттавы», что стала дебютной для канадца, он отметился двумя очками и стал одним из героев игрового дня в НХЛ. На следующий день, «Харрикейнз» ожидали встречи с «Девилз» и Уоррен снова был включен в состав, и, как позже выяснилось, не зря. Хоккеист снова отправил шайбу в ворота соперника и в хорошем настроении закончил для себя сезон.

В игре против «рейнджеров» Фёгеле снова стал героем. Напомним, что 22-летний Уоррен выходит в третьем звене команды, а Андрей Свечников и вовсе в четвёртом. По этой причине часто критикуют нового главного тренера «Каролины» — Рода Бренд’Амура, который пришёл в команду в межсезонье. Отметим, что Род в своё время был одним из лучших игроков «Харрикейнз» и заслуженно считается легендой каролинского хоккея и не только. Но можно предположить, что молодые игроки не зря играют в последних звеньях. В случае «Каролины» это только приносит большую результативность команде, распределяя её поровну на каждое звено. Такая тактика видимо отлично сыграла в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», где главными героями стали не раз упомянутые Андрей Свечников и Уоррен Фёгеле.

В первом периоде команды поровну распределили между собой четыре шайбы. «Рейнджеры» без проблем открыли счёт в матче первой же атакой. Три точных паса и шайба уже находилась в воротах соперника. ЙесперФаст, получив шайбу в средней зоне, в одно касание перевёл шайбу на противоположный фланг на Кевина Хейза, который, продвинувшись по флангу, вывел шайбу на пятак, где её поджидал Джимми Веси — 1:0. Второй гол не заставил себя долго ждать. Шайба ненадолго задержалась в зоне хозяев льда, но даже этого хватило, чтобы шайба снова закатилась в ворота бедного Петра Мразека. Владислав Наместников выиграл борьбу за шайбу около борта и отвел шайбу на близстоящего БреттаХаудена, после чего изумительным пасом шайба настигла Криса Крайдера, одно обманное движение от форварда и шайба в воротах — 2:0. Два броска — два гола, безупречная результативность от «Рейнджерс». В середине периода «Харрикейнз» всё же удалось пробить юное дарование «Рейнджерс» — голкипера Александра Георгиева. «Кейнз» контролировали шайбу за воротами Георгиева, что привело голкипера в небольшое замешательство. Опытный Джастин Уильямс в составе «ураганов» не долго выискивал момент для острой передачи на подоспевшего Уоррена Фёгеле, и в один прекрасный момент Георгиев слишком поздно покосился за ворота, чего и ожидал Уильямс. В этот момент резко последовала передача на ближнюю штангу сопернических ворот, и Фёгеле молниеносно отправил шайбу в сетку — 2:1. «Каролина» собралась и уже через пять минут сравняла счёт. Сонная защита «нью-йоркцев» оставила пространство в зоне перед вратарём, что приятно удивило ДжорданаМартинука, который не ожидал такой дозволенности в свободе действий прямо у чужих ворот. Джастин Уильямс снова отметился в роли ассистента, пропустив шайбу между ног сопернику, а Мартинук просто отправил шайбу в пустой угол — 2:2.

Вторая 20-минутка закончиласьвничью, обе команды отметились дважды. Сперва Джимми Веси добил шайбу в пустые ворота с филигранной передачи Брэди Шея — 3:2. В середине периода Уоррен Фёгелевновь помог команде сравнять счёт, отдав шайбу ДжордануСтаалу, который успешно завершил свое рандеву с вратарём — 3:3. «Рейнджерс» не хотели уступать. Тони Деанджелонаносил дальний бросок, но шайбаотскочила от штанги. К счастью, Павел Бучневичбыл около ближней штанги и вывел свою команду вперёд, добив шайбу в ворота — 4:3. На этом перестрелка не закончилась, и вскоре шайба полетела в ворота гостей из Нью-Йорка. Прибывший из «Калгари» в межсезонье Майкл Ферланд хорошо проявил себя на старте сезона, не отказав себе в удовольствии забросить шайбу в ворота именитых «рейнджеров». За 30 секунд до перерыва Ферланд принял у синей линии скакавшую шайбу и нанёс отменный бросок — 4:4, шайба влетела впритирку со штангой. Громкая сирена объявила об четверть часовом перерыве. Команды не были готовы сдавать позиции, но как известно, победитель может быть только один. Победа в третьем периоде — победа во всей игре.

«Рейнджерс» в силу своего грозного статуса агрессивно возобновили игру, сразу накинулись на ворота соперника. Кевин Хейз создал несколько опасных моментов, благодаря своему мастерству владения шайбой, но Петр Мразей был бдителен. Через пару атак, проведённых на ворота «Харрикейнз», оборона хозяев всё же упустила фланг и проиграла ворота. Крис Крайдер свободно проехал к воротам и переиграл чешского голкипера, прокинув шайбу в «домик» — 5:4. Менее минуты хватило «ураганам», чтобы сравнять счёт на табло. Свечников проскочил через защитников, но направил шайбу мимо ворот, что удачно сказалось на атаке. К шайбе подлетел ДжорданМартинук, который скатил шайбу обратно к воротам на набежавшего Лукаса Валльмарка, в касание отправившего шайбу в сетку ворот — 5:5. С этого момента «Рейнджерс» потеряли хватку и провали дальнейшее игровое время. Пятью минутами позднее «ураганы» снова радовались заброшенной шайбе. Андрей Свечников исправил предыдущий упущенный момент, оформив победную шайбу в этом матче. Джастин Фолк набрасывал шайбу на ворота от дальних бортов сопернической зоны. Свечников умело выбрал позицию и подставил клюшку прямо по направлению траектории шайбы, переведя её в открытый угол — 6:5. Эта шайба стала для россиянина первой в НХЛ. Затем Фёгеле вместе с Уильямсом повторил первую шайбу «ураганов» в этом матче. За воротами снова оказался Джастин и опять же передача последовала на Фёгеле, завершившего атаку взятием ворот — 7:5. В конце матча «Нью-Йорк Рейнджерс» уже ничего не оставалось делать и главным тренером Дэвидом Куинном было принято решение снять вратаря. В один момент ТеувоТерявяйнен оставался почти один перед пустыми воротами и бросил в сторону опустевшей цели, добив уже лежачего противника — 8:5. Победа над «рейнджерами» стала второй для «Кейнз» в сезоне.

Виннипег, Канада.

10 октября: Илья Ковальчук забросил первую шайбу за «Кингз», после пяти лет в КХЛ.

10 октября на Белл Эм-Ти-Эс Плэйс в Виннипеге (Канада) местная команда приняла на своём льду «Лос-Анджелес Кингз» с новоиспечённой звездой клуба Ильёй Ковальчуком. Россиянин, воспитанник московского «Спартака» Илья Ковальчук в 2012 году покинул НХЛ и переехал на последние пять лет в питерский «СКА», выступающий в КХЛ. Но даже несмотря на долгое расставание с лигой, клубы НХЛ всё равно проявили интерес к возрастному россиянину. И летом 2018 года «Лос-Анджелес Кингз» смогли договориться с игроком о трёхлетнем контракте, рассчитывая на прежний потенциал игрока. Многие сомневаются в правильности решения обратного переезда Ковальчука в НХЛ, ведь за пять лет в другой лиге с другими правилами и порядками Илья растерял свою хватку. Возможно, по его статистке за «СКА» подобного не скажешь, но посмотрите на питерский клуб. Лучшие из лучших в КХЛ, с такими партнёрами грех не набирать по очку и более за игру. Это заставляет задуматься, получится ли у Ильи справиться с быстрым североамериканским темпом игры? В итоге за пол десятилетия в лиге Илья набрал 327 (138+189) очков в 298 матчах, дополнительно завоевав два Кубка Гагарина в 2015 и 2017 годах, соответственно. В НХЛ до своего возвращения на родину Ковальчук успел провести 816 игр в регулярных чемпионатах лиги и набрать 816 (417+399) очков, что является довольно приличным результатом. Но главной проблемой игрока, как известно, является его показатель полезности — «-113». За годы выступлений в США Ковальчуку так и не покорился Кубок Стэнли, что стало главной причиной возвращения форварда. В коллекцию Ильи входят звания: дважды чемпиона мира в составе сборной России, звание чемпиона мира в составе юниорской сборной России, Олимпийского чемпиона 2018, обладателя двух Кубков Гагарина, 1-й номер драфта НХЛ 2001 года, а также «Морис Ришар Трофи» в НХЛ, как лучшему снайперу лиги сезона 2003/2004. Для полноты списка не хватает лишь Кубка Стэнли. В 2012 году россиянин имел возможность добыть заветную чашу, но в финале «Нью-Джерси Девилз» уступили «Лос-Анджелес Кингз» в серии со счётом 2:4. Приезд в Северную Америку для Ковальчука имеет одну лишь цель — завоевать Кубок Стэнли, и для «Кингз» это вполне по силам.

«Виннипег Джетс» хорошо начали игру, регулярно входили в зону и набрасывали шайбу на ворота. Правда, это особо не помогало забросить шайбу в ворота. На шестой минуте матча «Кингз» великолепно разыгрыли атаку. Иафаллоотдал пас на Даути, тот обратно возвратилИафалло, чтобы выполнить забег, затем снова последовала передача на забежавшего Дрю Даути, который понимал, что будет делать дальше. Параллельно этому на противоположном фланге Илья грамотно выждал момент для незаметного забега во вратарскую зону «Джетс», когда Дрю Даути во второй раз получил шайбу и чуть пересёк синюю линию, Илья выполнил мастерский рывок, незаметно обойдя защиту. Дождавшись рывка от Ковальчука, Даути выполнил передачу на ход Илье, который в касание отправил шайбу в свободный угол ворот КоннораХеллебайка — 1:0, прекрасная комбинация от «Кингз». В середине периода «Виннипег» ответили «Кингз» не менее зрелищным голом. Шайба задержалась в зоне «Кингз», где около бортов защитники «Джетс» решали, как продолжить атаку. ДжошаМоррисси передал шайбу на БрэндонТанева, который одним ложным движением обошёл соперника и резко отправил шайбу на «пятак», где вовремя оказался Марк Шайфли, открывший счёт своим голам в сезоне точным броском в ворота «Кингз» — 1:1. В середине второй 20-минутки, «Кингз» грязно играли в борьбе за шайбу, наказав себя численным меньшинством. Как известно, «Виннипег Джетс» — команда, которая чуть ли не лучше всех разыгрывает шайбу при игре в большинстве. Их регулярные обманные передачи и непрекращающийся контроль шайбы, редко когда остаются без заслуженного броска или даже гола. БлэйкУилер контролировал шайбу в чужой зоне вбрасывания, затем его взгляд пал на, стоящего около ворот, Кайла Коннора, на которого последовал передача, но защитник «Кингз» прочёл ситуацию и блокировал шайбу. От клюшки игрока «Лос-Анджелеса» шайба направилась прямо в голкипера. Удача была на стороне «Джетс», шайба, задев вратаря, нехотя покатилась к линии ворот и, Кайл Коннор добил её в сетку — 1:2. В дальнейшем игра не принесла болельщикам зрелищных голов и звука громкой сирены, таким образом, «Виннипег» добился второй победы в текущем сезоне.