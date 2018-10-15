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Вихлянцева пробилась в основную сетку Кубка Кремля

Спорт

В финале квалификации Вихлянцева обыграла Сильвию Солер-Эспиносу со счётом 6:3, 6:3

Москва, 15 октября 2018, 15:03 — REGNUM  Российская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась в основную сетку на Кубке Кремля.

В финальном раунде квалификации Вихлянцева обыграла испанку Сильвию Солер-Эспиноса со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Соперница Вихлянцевой по первому кругу турнира станет известна позднее.

Напомним, Кубок Кремля пройдёт с 15 по 20 октября. Призовой фонд турнира составит более $900 тыс.

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