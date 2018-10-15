Нурмагомедов нанесет первый удар по мячу в матче между «Анжи» и ЦСКА

Махачкала, , 14:50 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в матче чемпионата России по футболу между «Анжи» и ЦСКА. Об этом 15 октября сообщается на странице махачкалинского клуба в Twitter.

«Хабибу будет предоставлено право нанести первый удар по мячу в матче», — говорится в сообщении.

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги между «Анжи» и ЦСКА состоится в Каспийске 19 октября.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором и сохранил за собой звание чемпиона UFC в лёгком весе.

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