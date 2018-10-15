Понедельник, 15 Октября 2018 года
16:12:52 МСК

Нурмагомедов нанесет первый удар по мячу в матче между «Анжи» и ЦСКА

Спорт

Матч состоится в Каспийске 19 октября

Махачкала, 15 октября 2018, 14:50 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в матче чемпионата России по футболу между «Анжи» и ЦСКА. Об этом 15 октября сообщается на странице махачкалинского клуба в Twitter.

«Хабибу будет предоставлено право нанести первый удар по мячу в матче», — говорится в сообщении.

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги между «Анжи» и ЦСКА состоится в Каспийске 19 октября.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором и сохранил за собой звание чемпиона UFC в лёгком весе.

Читайте также: «Анжи» проведёт церемонию чествования Нурмагомедова перед матчем с ЦСКА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить