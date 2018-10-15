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Защитник сборной Германии Боатенг покинул расположение команды

Спорт

Боатенг получил повреждение икроножной мышцы во время матча с Нидерландами

Берлин, 15 октября 2018, 13:50 — REGNUM  Защитник сборной Германии и «Баварии» Жером Боатенг покинул расположение национальной команды из-за травмы. Об этом сообщается на сайте мюнхенского клуба.

Футболист получил повреждение икроножной мышцы во время матча Лиги наций с Нидерландами. Однако главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не стал его менять.

Боатенг не сыграет в матче четвёртого тура Лиги наций против команды Франции, который состоится 16 октября.

Напомним, на сегодняшний день сборная Германии занимает третье место в первой группе лиги A. Команда Йоахима Лёва набрала всего одно очко в двух матчах.

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