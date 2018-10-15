Халеп обеспечила себе первое место в рейтинге WTA по итогам 2018 года

Бухарест, , 13:33 — REGNUM Румынская теннисистка Симона Халеп обеспечила себе первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 2018 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Специальный трофей первой ракетке мира будет вручен во время итогового турнира WTA, который состоится в Сингапуре с 21 по 28 октября.

Напомним, в 2018 году Халеп выиграла Открытый чемпионат Франции — Roland Garros, а также стала победительницей турниов в Шэньчжэне и Монреале.

При этом 27-летняя теннисистка завершит сезон на первом месте в рейтинге WTA второй год подряд.

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