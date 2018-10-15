Моуринью составил список игроков, которые могу перейти в «МЮ» зимой

Манчестер, Великобритания, , 13:05 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью составил список игроков, которые могу перейти в команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Моуринью включил в список защитника «Фиорентины» Николу Миленковича, полузащитника «Интера» Ивана Перишича, полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича и нападающего «Айнтрахта» Анте Ребича.

Отмечается, что нежелание руководства «красных дьяволов» тратить деньги на усиление состава в ближайшее время может стать проблемой для португальского специалиста.

Добавим, что под руководством Моуринью команда не слишком успешно выступает в текущем сезоне. После восьми туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Тем не менее, руководство клуба выразило Моуринью поддержку.

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