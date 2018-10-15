На матч России и Турции пришли более 38 тыс. зрителей

Сочи, Краснодарский край, , 12:57 — REGNUM На матче Лиги наций между сборными России и Турции присутствовало более 38 тыс. человек. Об этом сообщает «Советский спорт».

На встречу четвертого тура группового этапа Лиги наций, которая состоялась 14 октября в Сочи на стадионе «Фишт», пришли 38 288 болельщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала уверенную победу над командой Турции со счётом 2:0. Голы в составе российской команды забили Роман Нойштедтер и Денис Черышев.

На сегодняшний день сборная России занимает первое место в группе 2 Лиги B, на счету команды семь очков. На втором месте — Турция, которая набрала три очка. Замыкает тройку Швеция, в активе которой одно очко.

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