Футболист Тарасов может стать фигурантом уголовного дела

Москва, , 11:41 — REGNUM Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов может стать фигурантом уголовного дела о невыплате алиментов на ребенка от первого брака, сообщает 15 октября ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы бывшей жены Тарасова Оксаны.

По его словам, решение о взыскании алиментов было вынесено в ноябре 2011 года, однако в течение шести лет выплаты начислялись не в полном объеме, в результате задолженность превысила 15 млн рублей.

В «Локомотиве», куда передали исполнительный лист, отказались выплачивать эту сумму, объяснив это финансовыми проблемами. Сам футболист обратился в суд с требованием уменьшить сумму алиментов и пересчете долга.

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При этом, если Тарасов продолжит уклоняться от уплаты алиментов, бывшая супруга будет добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Также не исключено, что футболисту могут запретить выезжать за границу, добавил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что знаменитый бразильский футболист, чемпион мира 2002 года, победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» и бывший тренер российского клуба «Анжи» Роберто Карлос может сесть в тюрьму за неуплату алиментов.

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