Российские дзюдоисты выиграли медальный зачёт на этапе Гран-при в Мексике

Канкун, Мексика, , 11:05 — REGNUM Российские дзюдоисты стали победителями этапа Гран-при, который прошёл в Мексике. Российские спортсмены выиграли медальный зачёт, завоевав две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

В заключительный день соревнований российские спортсмены взяли три награды. Золото команде принёс Нияз Билалов, выступающий в весовой категории до 100 кг. В финале он нанёс поражение австрийцу Лаурину Бёхлеру.

В весовой категории более 100 кг Тамерлан Башаев выиграл бронзовую медаль. В матче за третье место он оказался сильнее румынского спортсмена Владуты Симионеску .

В категории свыше 78 кг среди женщин Ксения Чибисова взяла бронзу. В поединке за третье место она победила другую российскую дзюдоистку — Анжелу Гаспарян.

Таким образом, на этапе Гран-при в Мексике сборная России по дзюдо стала победителем в медальном зачёте. Вторыми стали представители Австрии, третьими — спортсмены из Кубы.