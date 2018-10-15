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Российские дзюдоисты выиграли медальный зачёт на этапе Гран-при в Мексике

Спорт

Российские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали

Канкун, Мексика, 15 октября 2018, 11:05 — REGNUM  Российские дзюдоисты стали победителями этапа Гран-при, который прошёл в Мексике. Российские спортсмены выиграли медальный зачёт, завоевав две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

В заключительный день соревнований российские спортсмены взяли три награды. Золото команде принёс Нияз Билалов, выступающий в весовой категории до 100 кг. В финале он нанёс поражение австрийцу Лаурину Бёхлеру.

В весовой категории более 100 кг Тамерлан Башаев выиграл бронзовую медаль. В матче за третье место он оказался сильнее румынского спортсмена Владуты Симионеску .

В категории свыше 78 кг среди женщин Ксения Чибисова взяла бронзу. В поединке за третье место она победила другую российскую дзюдоистку — Анжелу Гаспарян.

Таким образом, на этапе Гран-при в Мексике сборная России по дзюдо стала победителем в медальном зачёте. Вторыми стали представители Австрии, третьими — спортсмены из Кубы.

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Дзюдо
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