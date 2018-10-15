Мария Шарапова опустилась на 30-е место в рейтинге WTA

Москва, , 10:45 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) опустилась сразу на четыре позиции (30-е место). Об этом свидетельствуют данные спортивной организации.

Согласно статистике WTA, первое место рейтинга по-прежнему занимает румынская теннисистка Симона Халеп, на втором месте — датчанка Каролина Возняцки. Замыкает тройку лидеров немка Анжелика Кербер.

Лучшая из российских спортсменок — Дарья Касаткина — сохранила за собой 14-ю строчку рейтинга. За ней идет Шарапова (30-е место), на 40-й строчке рейтинга — Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Евгения Родина по-прежнему остаются на 61-й и 85-й позиции соответственно. На 87-м месте расположилась Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова находится на 105-й позиции, далее следуют Наталья Вихлянцева (109-е место) и Елена Веснина — (117-е место).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сербский теннисист Новак Джокович, ставший победителем турнира в Шанхае, обошёл швейцарца Роджера Федерера в рейтинге ATP и стал второй ракеткой мира.

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