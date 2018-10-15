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«Анжи» проведёт церемонию чествования Нурмагомедова перед матчем с ЦСКА

Спорт

Состоится небольшой концерт

Махачкала, 15 октября 2018, 10:37 — REGNUM  Футбольный клуб «Анжи» проведёт церемонию чествования бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова перед матчем чемпионата России с московским ЦСКА. Об этом заявил президент махачкалинского клуба Осман Кадиев, сообщает телеканал «360».

"Перед матчем будет чествование Хабиба Нурмагомедова. Состоится небольшой концерт. Весь клуб болел и переживал за него. На стадионе будут дети из нашей академии, из кадетских корпусов, студенты вузов», — сказал Кадиев.

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги «Анжи» — ЦСКА пройдёт 19 октября в Каспийске.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и сохранил за собой звание чемпиона UFC.

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Смешанные единоборства
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