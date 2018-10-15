Американец Джонсон заменит Тухугова в бою UFC против Лобова

Лас-Вегас, США, , 10:27 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов, входящий в команду Хабиба Нурмагомедова, снят с боя против российско-ирландского бойца Артёма Лобова, входящего в команду Конора Макгрегора. Об этом сообщает ESPN.

Тухугов стал участником беспорядков, которые имели место после поединка между Макгрегором и Нурмагомедовым. После инцидента президент UFC Дэна Уайт заявил, что ни один участник драки больше не будет выступать в организации.

Тухугова в поединке с Лобовым заменит американец Майкл Джонсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лобов Дэну Уайта не отменять поединок против Тухугова. Нурмагомедов, в свою очередь, пригрозил уходом из UFC, если Тухугов будет отстранён.

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