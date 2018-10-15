Нападающий «Нью-Джерси» Палмьери признан первой звездой дня в НХЛ

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Кайл Палмьери признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 15 октября сообщается на сайте подвела лиги.

Палмьери забросил две шайбы в матче с «Сан-Хосе Шаркс», благодаря чему его команда победила со счётом 3:2.

Второй звездой стал голкипер «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, который отразил 42 броска из 43 в матче с «Каролиной Харрикейнз». «Виннипег» одержал победу со счётом 3:1.

Третьим стал нападающий «Анахайм Дакс» Эндрю Кольяно. Его шайба стала победной в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:2).

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