Защитник «Питтсбурга» Шульц получил серьёзную травму в матче с «Монреалем»

Питтсбург, США, , 10:09 — REGNUM Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц получил серьёзную травму в матче с «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщил журналист канадского телеканала TSN Боб Маккензи на своей странице в Twitter.

«Пока нет официальной информации от команды о подробностях травмы ноги, которую получил Шульц, но говорят, что это перелом», — написал Маккензи.

По его словам, срок восстановления игрока уточняется, но очевидно, что он будет значительным.

Отметим, Шульц является основным игроком линии обороны «Питтсбурга». В нынешнем сезоне он сыграл в четырёх матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал четыре результативные передачи.

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