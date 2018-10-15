Стала известна дата возможного реванша Макгрегора с Нурмагомедовым

Нью-Йорк, США, , 09:49 — REGNUM Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора назвал дату его возможного возвращения в октагон. Об этом сообщает MMAWeekly.

По словам Каваны, возвращение может состояться 16 марта, в канун Дня святого Патрика. При этом Макгрегор готов рассмотреть вариант с проведением реванша с Хабибом Нурмагомедовым.

«Будет это бой против Нурмагомедова или другого противника, но мы рассматриваем вариант с 16 марта. 17 марта будет День святого Патрика. Представьте себе бой в Нью-Йорке в канун Дня святого Патрика. Это было бы невероятное представление», — сказал Кавана.

Он также отметил, что также вполне реалистично возвращение Макгрегора в октагон летом 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе прошёл бой за звание чемпиона мира по версии UFC между Макгрегором и Нурмагомедовым. Нурмагомедов победил в четвёртом раунде удушающим приёмом.

После боя произошла массовая драка, а Макгрегор заявил, что хочет боя-реванша с Нурмагомедовым.

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