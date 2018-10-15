Джокович обогнал Федерера и стал второй ракеткой мира

Москва, , 09:24 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович, ставший победителем турнира в Шанхае, обошёл швейцарца Роджера Федерера в рейтинге ATP и стал второй ракеткой мира. Обновлённая версия рейтинга 15 октября представлена на сайте организации.

Возглавляет список по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. Федерер опустился на третью строчку рейтинга.

Среди российских теннисистов Даниил Медведев поднялся на одну строчку и стал 21-м. Карен Хачанов также поднялся на одно место, став 26-м. Андрей Рублёв потерял пять мест и расположился на 78-й позиции.

Рейтинг ATP от 15 октября:

Рафаэль Надаль (Испания) — 7660.

Новак Джокович (Сербия) — 7445.

Роджер Федерер (Швейцария) — 6260.

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5860.

Александр Зверев (Германия) — 5025.

Марин Чилич (Хорватия) — 4185.

Доминик Тим (Австрия) — 3825.

Кевин Андерсон (ЮАР) — 3775.

Григор Димитров (Болгария) — 3440.

Джон Иснер (США) — 3290.

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