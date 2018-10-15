Шарапова потеряла четыре позиции в рейтинге WTA

Москва, 15 октября 2018, 09:03 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова потеряла четыре позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 15 октября сообщается на сайте организации.
Шарапова опустилась с 26-го на 30-е место в мировом рейтинге. Из других российских теннисисток Дарья Касаткина сохранила за собой 14-ю строчку рейтинга.
Анастасия Павлюченкова опустилась с 35-го на 40-е место, Екатерина Макарова сохранила 61-ю позицию. Евгения Родина осталась на 85-м месте. Екатерина Александрова поднялась со 119-го места на 87-е. Анастасия Потапова находится на 94-й строчке, а Анна Блинкова — на 99-й.
Возглавляет рейтинг по-прежнему румынка Симона Халеп. На втором месте идет Каролина Возняцки из Дании, замыкает тройку лидеров немка Анжелика Кербер.
Рейтинг WTA от 15 октября:
- Симона Халеп (Румыния) — 7421.
- Каролина Возняцки (Дания) — 6461.
- Анжелика Кербер (Германия) — 5400.
- Наоми Осака (Япония) — 4740.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 4465.
- Элина Свитолина (Украина) — 4350.
- Петра Квитова (Чехия) — 4255.
- Слоан Стивенс (США) — 4022.
- Юлия Гёргес (Германия) — 3785.
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740.
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