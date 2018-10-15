Восьмой день юношеских Олимпийский игр принёс России шесть медалей

Буэнос-Айрес, , 08:33 — REGNUM Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали — таков итог восьмого дня соревнований на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе, для сборной России.

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Две победы российские спортсмены одержали в вольной борьбе — золото взяли борцы Сергей Козырев (весовая категория до 110 кг) и Ахмедхан Темботов (до 80 кг). Серебро на счету метательницы диска Виолетты Игнатьевой и пятиборца Егора Громадского. Бронзовыми призёрами стали Руслан Терновой — в прыжках в воду с трехметрового трамплина и Вера Белянкина — в прыжках на батуте.

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Добавим, что на сегодняшний день в копилке сборной России 43 медали. Это лучший результат соревнований.

Юношеские Олимпийские игры завершатся 18 октября.