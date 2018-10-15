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Французский защитник Косельни объявил о завершении карьеры в сборной

Спорт

Косельни играл за сборную Франции с 2011 года

Париж, 15 октября 2018, 07:34 — REGNUM  Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Лоран Косельни объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом сообщает L’Equipe.

«Считаю, что дал сборной Франции всё, что мог. В команде сейчас прекрасное поколение игроков, а для меня карьера в сборной завершена», — сказал Косельни.

Напомним, Косельни играл за сборную Франции с 2011 года. В составе команды он провёл 51 матч и забил один гол.

Отметим, что Косельни из-за травмы не смог попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира 2018 года в России, на котором французы стали победителями.

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