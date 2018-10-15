«Виннипег» вырвал победу в концовке матча с «Каролиной»

Виннипег, Канада, , 07:26 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Первые два периода матча прошли без забитых голов. Счёт удалось открыть лишь на 45-й минуте матча. Это сделал нападающий «Виннипега» Патрик Лайне.

Спустя три минуты форвард «Каролины» Майкл Ферланд сравнял счёт. Однако хоккеисты «Джетс» смогли добиться победы благодаря шайбе Брайана Литтла за две минуты до конца третьего периода.

Гол Кайла Конора в пустые ворота за секунду до конца матча закрепил преимущество «Виннипега».

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).

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