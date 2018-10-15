Понедельник, 15 Октября 2018 года
09:01:44 МСК

Польша стала первой в истории Лиги наций, вылетевшей в более низкую лигу

Спорт

Сборная Польши проиграла Италии и лишилась шансов остаться в Лиге А

Польша стала первой в истории Лиги наций, вылетевшей в более низкую лигу
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Варшава, 15 октября 2018, 07:16 — REGNUM  Сборная Польши стала первой командой в истории Лиги наций, вылетевшей из более высокого в более низкий дивизион. Сборная Польши проиграла Италии и лишилась шансов остаться в Лиге А.

На сегодняшний день в группе 3 Лиги А лидирует сборная Португалии, набравшая шесть очков. На втором месте идёт Италия, у которой четыре очка. На счету сборной Польши одно очко.

В следующем сезоне Лиги наций сборная Польши будет играть в лиге B.

В следующем туре сборная Италии на своём поле сыграет с Португалией, встреча пройдёт 17 ноября. Польша на выезде сыграет с Португалией 20 ноября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить