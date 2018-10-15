Польша стала первой в истории Лиги наций, вылетевшей в более низкую лигу

Варшава, , 07:16 — REGNUM Сборная Польши стала первой командой в истории Лиги наций, вылетевшей из более высокого в более низкий дивизион. Сборная Польши проиграла Италии и лишилась шансов остаться в Лиге А.

На сегодняшний день в группе 3 Лиги А лидирует сборная Португалии, набравшая шесть очков. На втором месте идёт Италия, у которой четыре очка. На счету сборной Польши одно очко.

В следующем сезоне Лиги наций сборная Польши будет играть в лиге B.

В следующем туре сборная Италии на своём поле сыграет с Португалией, встреча пройдёт 17 ноября. Польша на выезде сыграет с Португалией 20 ноября.