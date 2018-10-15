Братислава, , 07:04 — REGNUM Главный тренер сборной Словакии Ян Козак покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте команды.

Отставку Козака утвердил Словацкий футбольный союз. 16 октября команда проведёт товарищеский матч со Швецией, к нему команду будет готовить Штефан Таркович, бывший ранее помощником Козака.

Отмечается, что к игре с Украиной, которая пройдёт 16 ноября в рамках Лиги наций УЕФА, сборную Словакии будет тренировать новый специалист.

Напомним, в Лиге наций после двух туров сборная Словакии не набрала очков, проиграв Украине (0:1) и Чехии (1:2).

Отметим, что Козак тренировал сборную Словакии с лета 2013 года. Под его руководством команда вышла в 1/8 финала на чемпионате Европы 2016 года.