«Анахайм» вырвал победу в матче с «Сент-Луисом»

Сент-Луис, США, , 06:47 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Хоккеисты «Анахайма» открыли счёт в первом периоде благодаря точному броску нападающего Якоба Сильверберга.

Во втором периоде «Сент-Луис» не только отыгрался, но и вышел вперёд. Шайбы забросили Александер Стин и Тайлер Бозак. Российский нападающий Владимир Тарасенко записал на свой счёт результативную передачу.

В третьем отрезке матча хоккеистам «Анахайма» всё же удалось вырвать победу благодаря голам Бена Стрита и Эндрю Кольяно.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2).

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