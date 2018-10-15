Сборная России взяла шесть медалей на юношеской Олимпиаде

Буэнос-Айрес, , 06:22 — REGNUM Сборная России выиграла шесть медалей в восьмой день юношеских Олимпийских игр. Среди них два золота, два серебра и две бронзы.

Золото завоевали борцы вольного стиля Сергей Козырев (до 110 кг) и Ахмедхан Темботов (до 80 кг).

Серебряные медали выиграли Виолетта Игнатьева в метании диска и Егор Громадский в пятиборье. Бронзовые награды на счету Руслана Тернового в прыжках в воду и Веры Белякиной в прыжках на батуте.

На сегодняшний день российская команда лидирует в общем зачёте соревнований. На счету команды 43 награды — 24 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых.

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