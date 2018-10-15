Вратарь турецкой сборной объяснил поражение от России в матче Лиги наций

Сочи, Краснодарский край, , 02:14 — REGNUM Голкипер сборной Турции Синан Болат объяснил ошибками своей команды проигрыш российским футболистам в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

Сборная Турции пропустила очень простые голы после ошибок, которые допускать на таком уровне нельзя, отметил вратарь. Команде нужно учиться на своих промахах, заключил Болат и выразил надежду, что турецкая сборная реабилитируется в матче со шведами.

После победы над сборной Турции Россия возглавляет турнирную таблицу группы 2 в Лиге B, на её счету 7 очков после трех игр. Турция имеет 3 очка после трех матчей, далее идет сборная Швеции (1 очко, 2 матча).

17 ноября Турция сыграет со Швецией, на 20 ноября запланирован матч Швеция — Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября на стадионе «Фишт» в Сочи Россия обыграла Турцию со счетом 2:0 в матче Лиги наций. Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов отметил, что турнирная таблица, возглавляемая Россией, «смотрится красиво».

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