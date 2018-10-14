Россия продлила беспроигрышную серию, уверенно обыграв Турцию в Лиге Наций

Краснодар, 14 октября 2018, 20:53 — REGNUM 14 октября на стадионе «Фишт» между национальными сборными России и Турции был разыгран матч 4-го тура группы B Лиги Наций УЕФА, завершившийся победой хозяев со счетом 2:0.
Первый мяч на экваторе первой половины забил опорный полузащитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер, добив мяч в пустые ворота после рикошета от штанги — 1:0. На 78-й минуте вышедший на замену вингер испанского «Вильярреала» Денис Черышев удвоил преимущество сборной России, замкнув прострел Александра Головина — 2:0.
Статистика матча (Россия/Турция)
Удары 9/10
Удары в створ ворот 4/5
Владение 44%/56%
Нарушения 11/9
Угловые 7/4
Набрав 7 очков, сборная России укрепилась на чистом первом месте группы B. Турция с 3-мя баллами заняла вторую позицию.
Стартовые составы на матч:
Россия: Гильерме, Фернандес, Нойштедтер, Кудряшов, Джикия, Кузяев, Зобнин, Газинский, Ионов, Головин, Дзюба.
Турция: Болат, Калдырим, Азиз, Сеюнджю, Челик, Йокуслу, Озякуп, Чалханоглу, Текдемир, Ундер, Тосун.
Главный арбитр матча: Павел Рачковски.
Предупреждения: Калдырим — 37, Тосун — 54, Головин — 55.
Голы: Нойштедтер 20 — 1:0, Черышев 78 — 2:0.