Россия продлила беспроигрышную серию, уверенно обыграв Турцию в Лиге Наций

Краснодар, , 20:53 — REGNUM 14 октября на стадионе «Фишт» между национальными сборными России и Турции был разыгран матч 4-го тура группы B Лиги Наций УЕФА, завершившийся победой хозяев со счетом 2:0.

Первый мяч на экваторе первой половины забил опорный полузащитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер, добив мяч в пустые ворота после рикошета от штанги — 1:0. На 78-й минуте вышедший на замену вингер испанского «Вильярреала» Денис Черышев удвоил преимущество сборной России, замкнув прострел Александра Головина — 2:0.

Статистика матча (Россия/Турция)

Удары 9/10

Удары в створ ворот 4/5

Владение 44%/56%

Нарушения 11/9

Угловые 7/4

Набрав 7 очков, сборная России укрепилась на чистом первом месте группы B. Турция с 3-мя баллами заняла вторую позицию.

Стартовые составы на матч:

Россия: Гильерме, Фернандес, Нойштедтер, Кудряшов, Джикия, Кузяев, Зобнин, Газинский, Ионов, Головин, Дзюба.

Турция: Болат, Калдырим, Азиз, Сеюнджю, Челик, Йокуслу, Озякуп, Чалханоглу, Текдемир, Ундер, Тосун.

Главный арбитр матча: Павел Рачковски.

Предупреждения: Калдырим — 37, Тосун — 54, Головин — 55.

Голы: Нойштедтер 20 — 1:0, Черышев 78 — 2:0.