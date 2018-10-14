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50 cent собирается встретиться с Нурмагомедовым для переговоров в Дагестане

Спорт

Рэппер считает Хабиба Нурмагомедова новым лицом единоборств

Вашингтон, 14 октября 2018, 16:00 — REGNUM  Известный исполнитель в стиле рэп Кертис Джексон, более известный под псевдонимом 50 cent, готов приехать в Дагестан для переговоров с российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и его командой о переходе спортсмена из UFC в Bellator. Соответственное сообщение американский рэппер разместил 14 октября в своем Instagram.

«Я принимаю предложение Нурмагомедова и поеду в Дагестан на встречу с ним и его командой, когда закончу работу над новым сезоном своего телесериала «Власть», — написал 50 cent и добавил, что считает Хабиба Нурмагомедова новым лицом единоборств и хочет заключить с ним сделку.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее 50 cent написал в своем Twitter, что он готов заплатить российскому бойцу два миллиона наличными если тот станет выступать за Кертиса Джексона в Bellator.

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