Алан Гризманн: мечтаю выиграть «Золотой мяч» первым в «Атлетико»

Мадрид, , 15:40 — REGNUM Французский нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» и сборной Франции по футболу признался, что мечтает выиграть «Золотой мяч» первым в составе мадридской команды. Его слова приводит 14 октября Football Espana.

Гризманн считает, что из-за того, что его номинировали одним из 30 претендентов на получение «Золотого мяча», футбольная удача стала ему «улыбаться». Также он признался, что в будущем хочет увидеть музей где будут храниться все его трофеи и футболки.

«Выиграть «Золотой мяч» первым в «Атлетико» вписав себя в его историю золотыми буквами, — моя мечта», — сказал в заключении футболист.

Отметим, вошедший в число номинантов на «Золотой мяч» Алан Гризман стал победителем Лиги Европы в составе «Атлетико» в прошлом году, а летом текущего года стал чемпионом мира в составе сборной Франции на чемпионате мира в Москве.