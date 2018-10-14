«СКА-Нефтяник» и «Старт» выбыли из борьбы за Кубок мира по хоккею с мячом

Сандвикене , Швеция, , 15:20 — REGNUM Российские команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» из Хабаровска и «Старт» из Нижнего Новгорода уступили в полуфинальных играх Кубка мира в данной дисциплине, проходящему в Сандвикене (Швеция), сообщает 14 октября Sports.ru.

«СКА-Нефтяник» проиграл в матче за выход в полуфинал шведской команде «Сандвикен» со счетом 2:3 в пользу шведов, у хабаровской команды поразили ворота соперника Юрий Викулин и Янис Бефус. А «Старт» уступил другой шведской команде «Вилла» с разгромным счетом 8:3 в пользу «Виллы». В этой встрече у российской команды забили голы Алексей Кисилев, Патрик Юханссон и Евгений Корев.

Таким образом первой и второе место на Кубке мира в текущем сезоне выиграют независимо от результата шведские хоккеисты с мячом. Российским командам придется разделить между собой третье и четвертое места.