Замглавы Минпромторга опоздал и потому избежал драки с Кокориным и Мамаевым

Москва, , 15:16 — REGNUM Один из заместителей главы Минпромторга Дениса Пака опоздал на деловую встречу с Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным в кафе где произошёл инцидент с футболистами Кокориным и Мамаевым и так избежал участия в драке, сообщает 14 октября Business FM.

Как сообщает портал, Пак и Гайсин ждали в кафе одного из заместителей Дениса Пака для решения некоторых рабочих моментов, однако в результате того, что заместитель Пака сильно опаздывал ему удалось избежать драки со скандально известными футболистами.

Отметим, 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили драку в двух кафе в центре Москвы. 11 октября Тверской суд Москвы арестовал Кокорина и Мамаева до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»), также следствие по делу о драке в кафе считает их причастными к двум эпизодам по ст. 116 УК РФ («Побои»). За хулиганство футболистам может грозить до 7 лет лишения свободы.