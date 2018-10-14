Семенов и Лешуков выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Китае

Пекин, , 14:43 — REGNUM Российские волейболисты Илья Лешуков и Константин Семенов одержали победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, проходившему в Янчжоу (Китай). Об этом 14 октября сообщает Sport 24.

В финале Лешуков и Семенов сыграли с другими представителями России на турнире — Вячеславом Красильниковым и Олегом Стоянковским. Счет по партиям составил 2−1 (14:21, 21:19, 15:13).

Третье место заняли представители Бразилии Саймон Барбоза Сантос и Густаво Альбрехт Карвальес, победившие в матче за бронзу канадцев Сэма Педлоу и Сэма Шахтера со счетом по партиям 2−0.

Отметим, это первая победа Семенова и Лешукова на этапе розыгрыша Мирового тура в текущем сезоне, в предыдущем российские волейболисты только раз занимали высшую ступень пьедестала на этапе розыгрыше Мирового тура в мае 2018 года в Турции.