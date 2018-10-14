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Шварцман выиграл третью гонку в Хоккенхайме стал третьим в «Формуле-3»

Спорт

Шварцман занял третье место в общем зачете по итогам чемпионата и стал первым в зачете новичков «Формула-3»

Хоккенхайм, Германия, 14 октября 2018, 14:29 — REGNUM  Российский автогонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, победил в третьей гонке заключительного этапа сезона европейской «Формулы-3», проходившей в немецком Хоккенхайме и стал третьим в личном зачете пилотов «Формулы-3», сообщает 14 октября Матч ТВ.

Вторым стал партнер по команде Prema Мик Шумахер, на третьем месте испанский гонщик Алекс Палу, выступающий за Hitech Bullfrog GP.

Шварцман занял третье место в общем зачете по итогам чемпионата и стал первым в зачете новичков «Формула-3» так как в его активе два первых места в 30 гонках.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, чемпионом в автогонках серии «Формула-3» стал сын семикратного чемпиона мира в автогонках серии «Формула-1» Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Также отметим, что со следующего года европейские гонки класса «Формула-3» будут объединены с серией GP3 и получат название международных гонок «Формула-3».

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Ралли, автогонки, автопробеги
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