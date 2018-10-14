Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы-3»

Хоккенхайм, Германия, , 13:38 — REGNUM Сын семикратного чемпиона в автогонках серии «Формула-1» Михаэля Шумахера Мик Шумахер, выступающий за команду Prema, стал чемпионом в европейском чемпионате «Формула-3», сообщает 14 октября официальный Instagram команды Prema.

Мик Шумахер пришел вторым к финишу второй гонки заключительного этапа сезона европейской «Формулы-3», проходившего в немецком Хоккенхайме и набрал такое количество очков, которое не сможет набрать никто из его ближайших конкурентов. Всего в нынешнем сезоне Мик Шумахер выиграл в 8 гонках из 30.

Отметим, это второй сезон для немецкого гонщика в «Формуле-3» и до того как он стал выступать в данном классе, его лучшим результатом были два вторых места в сезоне в рамках итальянской и европейской «Формулы-4».