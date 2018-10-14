Каролин Гарсия выиграла турнир International в Тяньцзине

Тяньцзинь, Китай, , 13:28 — REGNUM Французская теннисистка Каролин Гарсия выиграла турнир серии International, проходивший в Тяньцзине (Китай), сообщает 14 октября Sport 24.

В финале соперницей Гарсия стала Каролина Плишкова из Чехии. Встреча проходила в течение 1 часа 44 минут и закончилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3. Гарсии всерьез пришлось играть только в первом сете, который она взяла на тай-брейке. Во втором превосходство француженки было неоспоримо.

При этом Плишкова по ходу встречи опередила соперницу по числу подач навылет (8 против 6) и сделал меньшее количество двойных ошибок (2 против 3). Однако все это не смогло ей помочь.

Отметим, это первый для Каролин Гарсия выход в финал турниров WTA в 2018 году и третий выход в финал в текущем сезоне.