Кубот и Мело выиграли в парном разряде турнира «Мастерс» в Шанхае

Шанхай, Китай, , 13:23 — REGNUM Представитель Бразилии Марсель Мело и поляк Лукаш Кубот стали победителями в парном разряде теннисного турнира серии «Мастерс», проходящего в Шанхае, сообщает 14 октября «Советский спорт».

Для победы бразильцу и поляку потребовалось 1 час 5 минут, в течение которых они практически не оставили никаких шансов другой паре участнице полуфинала представителю Великобритании Джейми Маррею и бразильцу Бруно Суаресу.

Соперники за все время матча допустили по три двойных ошибки и не сделали ни одной подачи навылет. Однако пара теннисистов Мело-Кубот смогла реализовать три брейк-пойнта, в то время как их соперники не реализовали ни одного. Итоговый счет 6:4, 6:2 в пользу Мело с Куботом.

За победу на шанхайском турнире Rolex Masters Марсель Мело и Лукаш Кубот 1000очков рейтинга и свыше 421 тысячи долларов призовых.