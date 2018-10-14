Воскресенье, 14 Октября 2018 года
14:29:30 МСК

Кубот и Мело выиграли в парном разряде турнира «Мастерс» в Шанхае

Спорт

Итоговый счет 6:4, 6:2 в пользу Мело с Куботом

Шанхай, Китай, 14 октября 2018, 13:23 — REGNUM  Представитель Бразилии Марсель Мело и поляк Лукаш Кубот стали победителями в парном разряде теннисного турнира серии «Мастерс», проходящего в Шанхае, сообщает 14 октября «Советский спорт».

Для победы бразильцу и поляку потребовалось 1 час 5 минут, в течение которых они практически не оставили никаких шансов другой паре участнице полуфинала представителю Великобритании Джейми Маррею и бразильцу Бруно Суаресу.

Соперники за все время матча допустили по три двойных ошибки и не сделали ни одной подачи навылет. Однако пара теннисистов Мело-Кубот смогла реализовать три брейк-пойнта, в то время как их соперники не реализовали ни одного. Итоговый счет 6:4, 6:2 в пользу Мело с Куботом.

За победу на шанхайском турнире Rolex Masters Марсель Мело и Лукаш Кубот 1000очков рейтинга и свыше 421 тысячи долларов призовых.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить