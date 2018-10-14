Шуай и Стосур стали победительницами парного разряда на турнире в Гонконге

Гонконг, Китай, , 12:43 — REGNUM Китайская теннисистка Чжан Шуай в паре с представительницей Австралии Самантой Стофур победили в парном разряде на теннисном турнире в Гонконге, сообщает 14 октября «Чемпионат».

Соперниками пары Шуай-Стосур стали представительница Японии Шуко Аояма и спортсменка из Белоруссии Лидия Морозова. Матч продлился 1 час 13 минут и закончился победой Чжан Шуай и Саманты Стосур со счетом по сетам 6:4, 6:4.

За время нахождения на корте пара Шуай-Стосур три раза подали навылет, допустили две двойных ошибки и реализовали три брейк-пойнта. Их соперницы в ответ смогли лишь реализовать единственный брейк-пойнт.

Отметим, за победу в парном разряде теннисного турнира в Гонконге Стосур и Шуай получат 26 тысяч долларов призовых и 280 очков рейтинга. Турнир в Гонконге завершится 14 октября.