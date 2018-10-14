Воскресенье, 14 Октября 2018 года
14:29:12 МСК

Шуай и Стосур стали победительницами парного разряда на турнире в Гонконге

Спорт

Матч продлился 1 час 13 минут и закончился победой Чжан Шуай и Саманты Стосур со счетом по сетам 6:4, 6:4

Гонконг, Китай, 14 октября 2018, 12:43 — REGNUM  Китайская теннисистка Чжан Шуай в паре с представительницей Австралии Самантой Стофур победили в парном разряде на теннисном турнире в Гонконге, сообщает 14 октября «Чемпионат».

Соперниками пары Шуай-Стосур стали представительница Японии Шуко Аояма и спортсменка из Белоруссии Лидия Морозова. Матч продлился 1 час 13 минут и закончился победой Чжан Шуай и Саманты Стосур со счетом по сетам 6:4, 6:4.

За время нахождения на корте пара Шуай-Стосур три раза подали навылет, допустили две двойных ошибки и реализовали три брейк-пойнта. Их соперницы в ответ смогли лишь реализовать единственный брейк-пойнт.

Отметим, за победу в парном разряде теннисного турнира в Гонконге Стосур и Шуай получат 26 тысяч долларов призовых и 280 очков рейтинга. Турнир в Гонконге завершится 14 октября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить